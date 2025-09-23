Búsqueda masiva en Colorado terminó en tragedia: el rayo que marcó la vida de dos familias

Suscríbete a nuestros canales

Dos jóvenes cazadores perdieron la vida en el Bosque Nacional de San Juan, al sur de Colorado, tras ser alcanzados por un rayo durante una tormenta.

La Oficina Forense del Condado de Conejos confirmó este lunes que Andrew Porter e Ian Stasko, ambos de 25 años, murieron por la descarga eléctrica luego de haber sido reportados como desaparecidos.

Los cazadores, ambos de 25 años —Porter, de Asheville (Carolina del Norte), y Stasko, de Salt Lake City (Utah)— habían sido reportados como desaparecidos el 13 de septiembre.

Equipos de rescate terrestres y aéreos, junto a más de 170 voluntarios de estados como Texas, Oklahoma, Wyoming y Arkansas, se unieron al operativo.

Finalmente, las autoridades localizaron los cuerpos el jueves pasado, a solo dos millas del inicio del sendero Río De Los Pinos.

Una muerte “en un instante”

En declaraciones compartidas en redes sociales, Bridget Murphy, prometida de Andrew Porter, describió el dolor de la pérdida, pero también agradeció que ambos hayan sido encontrados.

“Es oficial que un rayo los atrapó en un instante. No hicieron nada malo, no sintieron miedo ni dolor. Solo intentaban regresar al auto mientras se avecinaban tormentas. Estaba fuera del control de todos, y estoy muy agradecida de que los hayamos encontrado para que puedan estar tranquilos”.

El forense explicó que no se hallaron signos de trauma ni indicios de un crimen. Los familiares confirmaron que los dos eran hombres experimentados en actividades al aire libre, lo que resalta la peligrosidad impredecible de las tormentas en zonas montañosas.

El riesgo de los rayos en Estados Unidos

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos caen cerca de 40 millones de rayos cada año.

Aunque la probabilidad de ser alcanzado en un año es menor a una en un millón, Colorado se ubica entre los estados con mayor incidencia de muertes y lesiones por descargas eléctricas.

El CDC señala que casi el 90 % de las personas alcanzadas por un rayo sobreviven, pero el riesgo aumenta en quienes realizan actividades recreativas o laborales al aire libre.

Las diferencias regionales y estacionales también influyen: en estados como Colorado, donde el verano es propenso a tormentas eléctricas, los excursionistas y cazadores enfrentan mayor exposición.

