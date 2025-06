"Tuve mucha suerte": quinceañero sobrevive milagrosamente tras ser impactado por un rayo

Suscríbete a nuestros canales

Un joven de 15 años de edad fue alcanzado por un rayo en Central Park (Nueva York) cuando comenzó la tormenta eléctrica que azotó la ciudad este jueves. Milagrosamente, vivió para contarlo.

El quinceañero, quien responde al nombre de Yassin Khalifa, realizaba un picnic con amigos cuando la tormenta comenzó, cerca de las 3:40 de la tarde, informó El Diario NY. “Me apoyé en un árbol y les dije: ‘chicos, vamos a aguantar la tormenta’, lo cual, en retrospectiva, quizás no fue la mejor idea”, dijo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la probabilidad de ser alcanzado por un rayo en un año determinado es inferior a una en un millón; y casi 90% de las víctimas de un rayo sobreviven.

Khalifa no tenía forma de saber que justamente ese árbol sería alcanzado por un rayo, y la corriente eléctrica se transfirió a un collar tipo cadena que llevaba puesto. La descarga lo dejó inconsciente durante unos minutos, pero estaba alerta cuando lo trasladaron en ambulancia al Weill Cornell Medical Center.

Desde allí dijo por teléfono que estaba rodeado de sus seres queridos y recibiendo tratamiento por quemaduras de segundo grado en el cuello y la pierna y que espera recuperarse por completo.

“Aparentemente, tuve mucha suerte, porque mi columna estaba directamente contra el árbol y no sufrí daños en los nervios. Así que no he perdido ningún tipo de función motora. Estoy muy contento con eso”, detalló Khalifa.

Desde temprano el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) había advertido sobre severas lluvias intermitentes que caerían ayer en Nueva York y el área triestatal.

Más tarde se reportaron daños y árboles caídos sobre autos en distintos puntos de la ciudad.

