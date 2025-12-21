Muere la periodista venezolana Margiory Fiaschi: así la despiden sus colegas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de diciembre de 2025, el periodismo venezolano lamenta la pérdida de Margiory Fiaschi, una destacada comunicadora que dejó una huella profunda en la televisión y la radio nacional.

Fiaschi, recordada por su carisma y excelencia, falleció en la ciudad de Bogotá, donde se encontraba rodeada del cuidado y el amor de sus familiares más cercanos, informó directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

Una trayectoria marcada por la excelencia

La periodista, oriunda de Valencia, construyó una carrera ejemplar que inició en el estado Carabobo y se extendió hasta los principales canales de noticias del país.

Fiaschi se formó como comunicadora en la Universidad Bicentenaria de Aragua y desarrolló una carrera versátil que abarcó prensa escrita, radio y televisión.

Sus primeros pasos los dio en Radio América, emisora a la que regresó años después con un proyecto dedicado al emprendimiento. También destacó como directora de Noticias24 Carabobo y conductora en DAT TV.

Su talento la llevó rápidamente al ámbito nacional, donde se desempeñó como reportera y ancla en Globovisión y Venevisión.

En los últimos años, fue una de las caras principales del programa "Entre Noticias", donde su entrega y calidad humana la consolidaron como un referente de la información en Venezuela.

Una lucha valiente por su salud

Desde el año 2023, la periodista enfrentó un complejo desafío de salud tras ser diagnosticada con una lesión en el cerebro.

A pesar de someterse a cirugías y diversos tratamientos médicos, Fiaschi nunca perdió la determinación. A través de sus redes sociales, compartió su proceso con honestidad, mostrando una notable resiliencia y apoyándose siempre en su fe.

Su principal motor durante este proceso fue su pequeña hija, Anapaula, a quien definía como su mayor fortaleza. Sus colegas la recuerdan como una luchadora incansable que enfrentó cada etapa de su enfermedad con la misma valentía con la que ejerció su profesión.

El adiós a una profesional íntegra

Las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto de colegas y amigos que resaltan su integridad y el legado que deja en las nuevas generaciones de comunicadores.

El periodismo venezolano despide hoy no solo a una gran profesional, sino a una mujer que dedicó su vida a informar con responsabilidad y respeto.

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Paz a su alma.

