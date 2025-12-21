Maduro denuncia ataque de EEUU: Son piratas contratados por un Estado imperial

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la república, Nicolás Maduro, denunció este domingo la "campaña de agresión" de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela.

Por medio de un mensaje en su canal dentro de la platafaorma Telegram, el mandatario destacó que se ha realizado esta denuncia desde hace 25 semanas.

Ataque de EEUU contra Venezuela

De acuerdo con el mensaje del presidente Maduro, "Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión", ejecutada por el gobierno estadounidense.

Asimismo, señala que esta campaña estadounidense "va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”.

Agregó que estos corsarios "son piratas contratados por un Estado imperial", los cuales se establecieron anteriormente para controlar la producción del comercio y las riquezas venezolanas.

"Estamos preparados"

En este sentido, Maduro resaltó que "estamos preparados para acelerar la marcha de la Revolución profunda".

Agrega que "Venezuela es una nación fuerte y que está preparada para acelerar la marcha de la Revolución profunda que le dé el poder al pueblo de forma completa y sin intermediarios”.

Adicionalmente, reiteró el mandatario venezolano que el pueblo venezolano se mantiene firme en defensa de la paz y la estabilidad del país.

