Hidrocarburos

Zarpa buque de Chevron con petróleo venezolano: se dirige a EEUU

Venezuela "seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional"

Por Selene Rivera
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 11:09 pm

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que este domingo zarpó un buque de la empresa petrolera Chevron con petróleo venezolano con destino a Estados Unidos (EEUU).

A través de sus redes, la también ministra de Hidrocarburos, aseguró que Venezuela "seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional".

De acuerdo con la información proporcionada, el buque zarpó "con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos, con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera".

Asimismo, la alta funcionaria agregó que "Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional".

 

