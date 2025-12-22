Zarpa buque de Chevron con petróleo venezolano: se dirige a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que este domingo zarpó un buque de la empresa petrolera Chevron con petróleo venezolano con destino a Estados Unidos (EEUU).

A través de sus redes, la también ministra de Hidrocarburos, aseguró que Venezuela "seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional".

Zarpa buque de Chevron a EEUU

De acuerdo con la información proporcionada, el buque zarpó "con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos, con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera".

Asimismo, la alta funcionaria agregó que "Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional".

