Rutaca Airlines activa nueva ruta entre Lara y Panamá: Estamos preparados para atender vuelos internacionales

El Aeropuerto Internacional Jacinto de Lara (AIJL) ha retomado oficialmente sus operaciones internacionales, estableciendo una ruta directa entre Barquisimeto y la Ciudad de Panamá.

En sus primeros recorridos, la ruta aérea registró una afluencia de 110 usuarios en el vuelo de salida y 103 pasajeros en el de llegada, así lo informó Noticias Barquisimeto.

Afirman que el aeropuerto está "completamente preparado" para los vuelos

Las autoridades locales informaron que la infraestructura del terminal fue adecuada para cumplir con los estándares requeridos para el tránsito extranjero.

Carlos López, director del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, señaló que "nuestro aeropuerto está completamente preparado para atender los vuelos internacionales que se han solicitado. Gracias al respaldo de nuestro gobernador, hemos mantenido nuestras instalaciones en óptimas condiciones para ofrecer un servicio de calidad a todos los pasajeros".

La operatividad del aeropuerto busca facilitar no solo el traslado de personas, sino también el intercambio de bienes y servicios. El mantenimiento preventivo y las mejoras en las áreas de embarque forman parte del plan de gestión para garantizar la continuidad de estos vuelos hacia Centroamérica.

Reencuentros familiares en temporada decembrina

La reapertura de esta ruta internacional ha coincidido con las festividades de fin de año, permitiendo el retorno de ciudadanos a la capital larense. Durante la llegada del primer vuelo desde Panamá, se registraron múltiples encuentros entre familiares que permanecían separados.

Entre los presentes se encontraba Larry Villegas, quien acudió al terminal para recibir a un familiar. Villegas manifestó a Noticias Barquisimeto: "Estoy aquí esperando con ansias la llegada de mi hija, a quien no he visto en mucho tiempo. La emoción es indescriptible; no hay palabras que puedan expresar lo que siento al saber que pronto podré abrazarla y compartir unas felices navidades juntos".

