Tesoro en el cambio diario: conoce ocho monedas raras que los coleccionistas compran por cifras increíbles

Suscríbete a nuestros canales

En los bolsillos de cada estadounidense todavia se encuentran piezas, monedas y centavos de baja denominación que, por sus características específicas, generan interés en el mercado de subastas. Estos objetos pasan de mano en mano sin que muchos noten su potencial económico. El valor surge de factores como la rareza y el estado de conservación.

Los compradores especializados buscan monedas con detalles únicos de producción. Ediciones limitadas o aquellas con variaciones en el acuñado atraen ofertas altas. La condición general determina si una pieza común se convierte en un artículo cotizado.

La información se obtuvo del portal web de La Opinión. Estos datos destacan monedas que aún aparecen en el día a día y han registrado ventas significativas.

Detalles de las piezas listadas

Entre las monedas identificadas figuran ejemplares de centavos Lincoln y otras denominaciones emitidas en Estados Unidos.

Centavo Lincoln 1914-D: hasta 4.406 dólares si presenta estado impecable.

Centavo Lincoln 1925-D: alcanza 21.600 dólares, valorado por su diseño distintivo.

Centavo Lincoln 1926-D: se comercializa por 3.290 dólares.

25 centavos Washington 1947: llega a 32.400 dólares en condición sin uso y perfecta.

10 centavos Roosevelt 1964-D: cotiza en 920 dólares si no ha circulado y está impecable.

Medio dólar Kennedy 1969-D: sube a 2.640 dólares en versión sin circular.

Dólar Susan Anthony 1981-S: por 1.273 dólares, con error en el acuñado y marca de ceca "S".

Medio dólar Kennedy 1987-P: se vende en 4.800 dólares con conservación perfecta.

Estas cifras corresponden a transacciones en subastas recientes. El estado de preservación juega un rol clave en el precio final de cada ejemplar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube