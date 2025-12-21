España: Partido Popular gana las elecciones en Extremadura y consigue 29 diputados

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta en funciones de Extremadura, España, y candidata del conservador Partido Popular (PP) a revalidar el cargo, María Guardiola, ganó este domingo las elecciones en esa región de España, para conseguir así 29 diputados, uno más de los que alcanzó en 2023.

A pesar del resultado, esta cifra es insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta del parlamento regional, situada en 33, por lo que la candidata no podrá cumplir su objetivo de gestionar la región sin depender de otras fuerzas políticas, informó la agencia EFE.

El resultado electoral obliga al PP a buscar acuerdos para la investidura, señalando a la formación Vox como principal interlocutor. El partido casi duplicó su representación previa al pasar de seis a once diputados.

Asimismo, la coalición de izquierdas Unidas por Extremadura también registró un crecimiento en su base parlamentaria, elevando su presencia de tres a siete representantes.

Estas elecciones, seguidas con atención en todo el país, funcionaron como un termómetro para medir el respaldo ciudadano al gobierno central. Por ello, los líderes nacionales de las principales agrupaciones políticas participaron activamente durante toda la campaña electoral en territorio extremeño.

Contracción del apoyo socialista

El Partido Socialista (PSOE) experimentó una pérdida notable de fuerza electoral en la región, reduciendo su bancada de 28 a 18 diputados. La organización atraviesa una etapa compleja tanto a nivel nacional, por diversos cuestionamientos internos, como a nivel regional.

El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, enfrentó la campaña condicionado por un proceso judicial vinculado a la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una institución pública.

¿Cómo se desarrolló la jornada y participación?

Un total de 890.985 ciudadanos estaban habilitados para votar en los 388 municipios de las provincias de Badajoz y Cáceres. La jornada de votación transcurrió en 791 centros electorales entre las 9:00 y las 20:00 horas, bajo un clima de bajas temperaturas invernales.

De acuerdo con los datos oficiales, la participación ciudadana sufrió un descenso significativo, con un índice de afluencia a las urnas se ubicó en el 50,60 %, lo que representa una caída de 6,52 puntos en comparación con los comicios autonómicos de 2023. En aquella ocasión, el PSOE y el PP empataron con 28 escaños, pero Guardiola logró la presidencia mediante una alianza con Vox.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube