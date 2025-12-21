Metro de Caracas prestará servicio durante las fiestas decembrinas: conoce el horario navideño

El Metro de Caracas anunció este domingo cómo será el servicio comercial durante las fiestas decembrinas de esta Navidad 2025.
A través de sus redes sociales, la Compañía Anónima Metro de Caracas, difundió el horario especial para los días 24 y 31 de diciembre y para los días 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026.
Horario navideño del Metro de Caracas
En este sentido, informó que prestarán servicio comercial de la siguiente forma:
- 24 de diciembre: desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche
- 25 de diciembre: estará activo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
- 31 de diciembre: prestarán servicio comercial desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.
- 01 de enero de 2026: desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube