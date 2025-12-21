Metro de Caracas prestará servicio durante las fiestas decembrinas: conoce el horario navideño

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas anunció este domingo cómo será el servicio comercial durante las fiestas decembrinas de esta Navidad 2025.

A través de sus redes sociales, la Compañía Anónima Metro de Caracas, difundió el horario especial para los días 24 y 31 de diciembre y para los días 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Horario navideño del Metro de Caracas

En este sentido, informó que prestarán servicio comercial de la siguiente forma:

24 de diciembre: desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche

25 de diciembre: estará activo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

31 de diciembre: prestarán servicio comercial desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.

01 de enero de 2026: desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

