Navidad 2025

Metro de Caracas prestará servicio durante las fiestas decembrinas: conoce el horario navideño

Recuerde tomar sus previsiones para usar el sistema Metro

Por Selene Rivera
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 04:58 pm
Metro de Caracas prestará servicio durante las fiestas decembrinas: conoce el horario navideño
Foto: Referencial

El Metro de Caracas anunció este domingo cómo será el servicio comercial durante las fiestas decembrinas de esta Navidad 2025.

A través de sus redes sociales, la Compañía Anónima Metro de Caracas, difundió el horario especial para los días 24 y 31 de diciembre y para los días 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Horario navideño del Metro de Caracas

En este sentido, informó que prestarán servicio comercial de la siguiente forma:

  • 24 de diciembre: desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche
  • 25 de diciembre: estará activo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
  • 31 de diciembre: prestarán servicio comercial desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.
  • 01 de enero de 2026: desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

 

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Estados Unidos
Requisitos
pagos
Domingo 21 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América