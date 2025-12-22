Constancia de no naturalización para extranjeros del Saime: así lo puedes tramitar en línea

Suscríbete a nuestros canales

En el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se puede tramitar la Constancia de No Naturalización para los ciudadanos extranjeros.

A través de sus redes sociales, el Saime explica el paso a paso para tramitar este documento desde su portal web, que solo pueden realizar los titulares.

Constancia de No Naturalización

De acuerdo con el video difundido por el Saime, debe seguir los siguientes pasos para tramitar la Constancia de No Naturalización:

Ingresar al portal web del Saime www.saime.gob.ve

Seleccionar el apartado de Gestión de Documentos

Ingresar con su usuario y contraseña, recordando seleccionar Extranjero cedulado

Seleccionar el menú de Extranjería y hacer clic en Constancia de No Naturalización

Indicar al sistema el motivo de la solicitud

Seleccionar el método de pago y pagar

El sistema le generará el recibo de pago

En la ventana siguiente, adjuntar el acta de nacimiento apostillada y traducida si el caso lo requiere

Una vez aprobada la solitud, podrá descargar la del sistema digitalizada

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube