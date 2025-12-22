Documentos

Constancia de no naturalización para extranjeros del Saime: así lo puedes tramitar en línea

Por Selene Rivera
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 10:12 pm

En el  Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se puede tramitar la Constancia de No Naturalización para los ciudadanos extranjeros.

A través de sus redes sociales, el Saime explica el paso a paso para tramitar este documento desde su portal web, que solo pueden realizar los titulares.

Constancia de No Naturalización

De acuerdo con el video difundido por el Saime, debe seguir los siguientes pasos para tramitar la Constancia de No Naturalización:

  • Ingresar al portal web del Saime www.saime.gob.ve
  • Seleccionar el apartado de Gestión de Documentos
  • Ingresar con su usuario y contraseña, recordando seleccionar Extranjero cedulado
  • Seleccionar el menú de Extranjería y hacer clic en Constancia de No Naturalización
  • Indicar al sistema el motivo de la solicitud
  • Seleccionar el método de pago y pagar
  • El sistema le generará el recibo de pago
  • En la ventana siguiente, adjuntar el acta de nacimiento apostillada y traducida si el caso lo requiere
  • Una vez aprobada la solitud, podrá descargar la del sistema digitalizada

 

