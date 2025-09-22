Buzo entra a robar un restaurante y se escapa nadando: policía aun no atrapa al sospechoso

Suscríbete a nuestros canales

Un robo sin precedentes se registró en un restaurante dentro del reconocido complejo turístico de Disney Springs, ubicado dentro del Walt Disney World Resort, cerca de Orlando, en el estado de Florida.

Medios locales reportaron un extraño robo en el Paddlefish, un local de mariscos que se encuentra en adyacente al lago Buena Vista.

Los empleados se encontraban cerrando la caja del día cuando un desconocido irrumpió en el restaurante y se llevó entre 10 mil y 20 mil dólares en efectivo.

¿Cómo ocurrió el robo de Disney Springs?

Un sujeto, quien aun no ha sido identificado, arribó a Paddlefish directamente desde el lago. El hombre usó un traje de buzo para transportarse hasta el local y llegar nadando.

Según el reporte de las autoridades, el sospechoso, un hombre blanco, delgado y de aproximadamente 1.78 metros de altura, entró al local cuando ya estaba cerrado y roció pintura en las cámaras de seguridad para que fuera más difícil identificarlo.

Aparentemente, el hombre ni siquiera llevaba con él algún arma de fuego, no obstante, sometió a los empleados y los amarró para luego tomar el dinero y escapar tal como llegó, con su traje de buzo y por el lago Buena Vista.

¿Cómo se enteró la policía?

Luego de que el antisocial escapó, los empleados se soltaron por si mismo y notificaron a las autoridades, quienes activaron una despliegue de búsqueda en el condado de Orange.

Se conoció que la policía registró las zonas adyacentes, tanto en tierra firme como en el agua, sin embargo, no dieron con el sujeto, quien sigue prófugo.

Para los detectives se volvió complicado identificar al ladrón debido a que el sospechoso portaba un traje de buzo que tapaba todas sus facciones más reconocibles.

