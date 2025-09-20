Los más buscados en Venezuela: lista oficial de líderes criminales con recompensas millonarias

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz mantiene la lista de los más buscados del país, vinculados a delitos de alto impacto nacional.

La publicación incluye cabecillas de bandas armadas responsables de terrorismo, homicidio, extorsión, trata de personas y tráfico de armas. Las recompensas alcanzan hasta $250.000.

Los más buscados: ¿quiénes integran la lista oficial?

La lista de los más buscados en Venezuela incluye individuos con historial criminal grave y operaciones en distintas regiones del país.

El Ministerio ofrece recompensas que oscilan entre $150.000 y $250.000 por información que facilite su captura.

Encabeza la lista Héctor Guerrero, alias El Niño Guerrero, líder de la banda Tocorón, con recompensa de $250.000. Se le atribuyen delitos como secuestro, sicariato, trata de personas, terrorismo y extorsión.

Recompensas y perfiles criminales de alto riesgo

También figuran Carlos Calderón y Garbis Ochoa Ruíz, ambos de la banda El Vampi, con recompensas de $150.000 cada uno. Sus delitos incluyen homicidio, terrorismo, tráfico de armas y obstrucción al comercio.

Amenazas directas y cooperación internacional

Óscar Guzmán, de la banda El Conas, aparece en la lista tras amenazar al fiscal Tarek William Saab y a funcionarios del Estado. La recompensa por su captura asciende a $150.000.

Erick Parra, exmilitar vinculado a la banda Yeico Masacre y a Los Meleán, también figura con $150.000. Se le acusa de sicariato, extorsión y asociación para delinquir.

Capturas recientes y alertas rojas activas

Jeison Alexander Lorca Salazar, alias Jeison Comino, fue capturado en Colombia en noviembre de 2024. El presidente Gustavo Petro confirmó la detención, resultado de cooperación bilateral con Venezuela.

La Fiscalía venezolana agradeció públicamente la colaboración internacional. Lorca lideraba la banda Lorca y tenía una recompensa de $50.000.

El Ministerio habilitó la línea gratuita 0800-BUSCADO (0800-2872236) para recibir información confidencial. Las autoridades garantizan reserva absoluta y destacan que cada dato puede ser clave para desarticular estas estructuras criminales.

Es importante señalar que la lista compartida corresponde a una publicación nacional que hizo pública el ente durante 2024.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube