Policía y sus cómplices dirigían millonaria red de prostitución: así establecieron sus locales clandestinos

Un oficial de policía y otras dos personas se declararon culpables de participar en la operación de una red de prostíbulos durante más de cuatro años.

De acuerdo con los reportes del caso, uno de los acusados responde al nombre de George Trimigliozzi, de 56 años de edad, oficial de policía con 18 años de servicio en el Departamento de Policía de Suffolk (Nueva York).

Él y sus cómplices, Frank Saggio, de 61 años de edad, y Dana Ciardullo, de 33 años, admitieron su vinculación en delitos relacionados con corrupción empresarial y promoción de la prostitución en dos locales que funcionaron entre 2019 y 2024.

El policía reveló cómo operaba la red de prostitución

La Fiscalía del Distrito, dirigida por Raymond A. Tierney, informó que Saggio dirigía la red que operaba en dos ubicaciones. Los hechos ilícitos se desarrollaban en varias suites en el 6089 de Sunrise Highway, en Holbrook.

Como fachada, utilizaban nombres de locales como American Girls Spa, Spa y Reiki for Healing; así como un establecimiento en West Babylon conocido como Tunnel of Love.

Saggio reconoció que exigía a las trabajadoras sexuales pagos mensuales que iban desde los 6.000 hasta 12 mil dólares.

Por su parte, Trimigliozzi, quien fungía como coadministrador del local de Holbrook junto con un empleado del distrito escolar de Islip identificado como Steven Arey, se declaró culpable por su participación en la red de prostitución.

A este último acusado se le sumaron cargos adicionales, entre los cuales figura un episodio en 2021 en el que abandonó su servicio policial para atender un robo en su propio prostíbulo. Ese día, manejó su patrulla a alta velocidad sin autorización.

Sentencian a los acusados

También aceptó responsabilidad en un caso separado de privación ilegal de la libertad contra una mujer, cometido en su vehículo personal.

Por su parte, Ciardullo, novia de Saggio, admitió su rol como administradora del negocio de West Babylon.

El 12 de septiembre de 2025, ante el juez Timothy P. Mazzei, Saggio acordó una condena de entre dos y seis años de prisión y el pago de 1 millón 875 mil dólares en decomiso.

Trimigliozzi recibirá una sentencia de dos años de cárcel más 30 días adicionales por el cargo de privación ilegal; mientras que Ciardullo enfrentará seis meses de prisión y cinco años de libertad condicional.

El caso contra Steven Arey, acusado de corrupción empresarial y de 27 cargos de promoción de la prostitución, continúa abierto.

