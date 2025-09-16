Anuncian a los nominados al Premio Roberto Clemente 2025: ¿qué venezolanos lo han ganado?

El Premio Roberto Clemente 2025 ya tiene sus nominados, y la representación venezolana la conforma el lanzador Pablo López, conocido como “El Doctor”.
Dos venezolanos han ganado este premio en el pasado. En 2019, el lanzador Carlos Carrasco recibió el galardón por su labor humanitaria, particularmente su ayuda a niños con cáncer y a sus familias, una causa que asumió tras su propio diagnóstico de leucemia. Más recientemente, en 2024, el receptor Salvador Pérez fue reconocido por su extensa labor filantrópica.
Sus esfuerzos incluyeron la distribución de alimentos y suministros en Venezuela, el apoyo a una liga juvenil de béisbol y la ayuda a organizaciones que luchan contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
¿Cuál es la importancia del Premio Roberto Clemente?
El Premio Roberto Clemente se entrega anualmente a un jugador que encarna los valores de carácter, compromiso social y generosidad que definieron la carrera del legendario pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.
Cada equipo de la liga nominó a un representante, y de este grupo surgió una lista de 30 finalistas que compitieron por el premio. La distinción busca resaltar la labor social de los jugadores y su impacto en la sociedad.
Nominados al Premio Roberto Clemente
Liga Americana:
-
Baltimore Orioles – Jordan Westburg
-
Boston Red Sox – Liam Hendriks
-
Chicago White Sox – Mike Tauchman
-
Cleveland Guardians – Bo Naylor
-
Detroit Tigers – Tarik Skubal
-
Houston Astros – Josh Hader
-
Kansas City Royals – Bobby Witt Jr.
-
Los Angeles Angels – Logan O’Hoppe
-
Minnesota Twins – Pablo López
-
New York Yankees – Carlos Rodón
-
Oakland Athletics – Lawrence Butler
-
Seattle Mariners – J.P. Crawford
-
Tampa Bay Rays – Pete Fairbanks
-
Texas Rangers – Corey Seager
-
Toronto Blue Jays – José Berríos
Liga Nacional:
-
Arizona Diamondbacks – Corbin Carroll
-
Atlanta Braves – Spencer Strider
-
Chicago Cubs – Kyle Tucker
-
Cincinnati Reds – Brent Suter
-
Colorado Rockies – Kyle Freeland
-
Los Angeles Dodgers – Mookie Betts
-
Miami Marlins – Griffin Conine
-
Milwaukee Brewers – Sal Frelick
-
New York Mets – Francisco Lindor
-
Philadelphia Phillies – Aaron Nola
-
Pittsburgh Pirates – Paul Skenes
-
San Diego Padres – Joe Musgrove
-
San Francisco Giants – Ryan Walker
-
St. Louis Cardinals – Brendan Donovan
-
Washington Nationals – Trevor Williams
Visite nuestra sección de Deportes
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube