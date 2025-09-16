Anuncian a los nominados al Premio Roberto Clemente 2025: ¿qué venezolanos lo han ganado?

Suscríbete a nuestros canales

El Premio Roberto Clemente 2025 ya tiene sus nominados, y la representación venezolana la conforma el lanzador Pablo López, conocido como “El Doctor”.

Dos venezolanos han ganado este premio en el pasado. En 2019, el lanzador Carlos Carrasco recibió el galardón por su labor humanitaria, particularmente su ayuda a niños con cáncer y a sus familias, una causa que asumió tras su propio diagnóstico de leucemia. Más recientemente, en 2024, el receptor Salvador Pérez fue reconocido por su extensa labor filantrópica.

Sus esfuerzos incluyeron la distribución de alimentos y suministros en Venezuela, el apoyo a una liga juvenil de béisbol y la ayuda a organizaciones que luchan contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

¿Cuál es la importancia del Premio Roberto Clemente?

El Premio Roberto Clemente se entrega anualmente a un jugador que encarna los valores de carácter, compromiso social y generosidad que definieron la carrera del legendario pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

Cada equipo de la liga nominó a un representante, y de este grupo surgió una lista de 30 finalistas que compitieron por el premio. La distinción busca resaltar la labor social de los jugadores y su impacto en la sociedad.

Nominados al Premio Roberto Clemente

Liga Americana:

Baltimore Orioles – Jordan Westburg

Boston Red Sox – Liam Hendriks

Chicago White Sox – Mike Tauchman

Cleveland Guardians – Bo Naylor

Detroit Tigers – Tarik Skubal

Houston Astros – Josh Hader

Kansas City Royals – Bobby Witt Jr.

Los Angeles Angels – Logan O’Hoppe

Minnesota Twins – Pablo López

New York Yankees – Carlos Rodón

Oakland Athletics – Lawrence Butler

Seattle Mariners – J.P. Crawford

Tampa Bay Rays – Pete Fairbanks

Texas Rangers – Corey Seager

Toronto Blue Jays – José Berríos

Liga Nacional:

Arizona Diamondbacks – Corbin Carroll

Atlanta Braves – Spencer Strider

Chicago Cubs – Kyle Tucker

Cincinnati Reds – Brent Suter

Colorado Rockies – Kyle Freeland

Los Angeles Dodgers – Mookie Betts

Miami Marlins – Griffin Conine

Milwaukee Brewers – Sal Frelick

New York Mets – Francisco Lindor

Philadelphia Phillies – Aaron Nola

Pittsburgh Pirates – Paul Skenes

San Diego Padres – Joe Musgrove

San Francisco Giants – Ryan Walker

St. Louis Cardinals – Brendan Donovan

Washington Nationals – Trevor Williams

