La desesperada acción de un inmigrante para escapar de la Patrulla Fronteriza: así lo encontraron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

En un intento desesperado por evadir a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, un inmigrante intentó enterrarse en un área de Uvalde, Texas, para no ser detectado, tras cruzar la frontera de manera ilegal.

El hombre había recorrido unos 40 kilómetros en una bicicleta de montaña; esto llamó la atención de las autoridades, las cuales desplegaron un operativo para localizarlo.

Finalmente, lo encontraron parcialmente cubierto con tierra, en un intento por pasar desapercibido.

“¿Te gusta jugar al escondite extremo? Ser un agente de la patrulla fronteriza puede ser perfecto para ti. Agentes de Uvalde vieron a este extranjero ilegal usando una bicicleta para atravesar zonas remotas y llegar más lejos al país”, publicó US Border Patrol Del Rio Sector en Twitter.

El organismo detalló que, cuando los agentes le dieron la voz de alto, el hombre soltó su bicicleta y corrió hacia un matorral.

Posteriormente, lo atraparon a casi 30 kilómetros de donde fue visto por primera vez, el hombre trató de enterrarse para ocultarse.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) intensificó sus patrullajes en áreas como Uvalde debido al incremento de cruces irregulares en el último año.

No se reveló la identidad del hombre ni su situación migratoria posterior al arresto, publicó El Tiempo.

Inmigrantes se exponen a graves riesgos

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en Texas se concentra 60% de las detenciones en la frontera sur. En tal sentido, los organismos desplegaron operativos para controlar el ingreso ilegítimo en zonas rurales.

Asimismo, el Instituto de Política Migratoria (MPI) señaló que los migrantes recurren a estrategias cada vez más arriesgadas debido a los estrictos métodos de vigilancia y la presencia de drones, sensores, y vehículos de la Patrulla Fronteriza.

Organizaciones especializadas en derechos humanos, entre estas Human Rights Watch, indicaron que los inmigrantes se exponen a graves riesgos físicos al ocultarse en condiciones extremas.

¿Qué pueden hacer los agentes de la Patrulla Fronteriza?

El llegar a un puerto de entrada a Estados Unidos, los agentes pueden preguntar sobre la ciudadanía de cualquier persona que desee ingresar y sobre lo que transporta hacia el país.

Sin embargo, en esas áreas, los agentes no pueden:

Usar fuerza excesiva.

Realizar registros intrusivos.

Dañar propiedad privada durante una inspección.

Qué hacer al ser detenido por la Patrulla Fronteriza

Intente obtener el nombre y número del agente.

Tiene derecho a guardar silencio y a hablar con un abogado.

Tome video y fotos sobre tu interacción con la Patrulla Fronteriza y sus agentes, si es que está en propiedad privada.

Nunca se identifiques con documentos falsos, ni que digan que es ciudadano de EEUU.

Si agentes de la Patrulla Fronteriza abordan a una persona en la calle o en un lugar público, la misma no está obligada que responder las preguntas de los agentes o proporcionar una identificación.

Pregunte si es libre de irse, de lo contrario, estará bajo arresto, lo que le da el derecho a permanecer en silencio.

Recuerde que no debe firmar ningún documento, sin antes hablar con su abogado.

La Patrulla Fronteriza no puede revisar el interior de su vehículo sin consentimiento o una “sospecha razonable”.

Los agentes podrán registrar su auto si utilizan un perro detector y este los alerta.

En caso de que el perro los alerte, debe registrar toda la información acerca del incidente.

Es ilegal que los agentes realicen registros, paradas, detenciones o deportaciones con base en la raza, origen, religión, sexo u orientación de cualquier persona, detalló Univisión.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube