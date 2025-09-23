Tylenol bajo fuego: pediatra de la Universidad de Columbia responde a la alarma que sacude a millones de embarazadas

Suscríbete a nuestros canales

El uso de Tylenol durante el embarazo ha generado controversia en Estados Unidos tras la difusión de estudios preliminares que sugieren un posible vínculo con el autismo.

La pediatra Edith Bracho-Sánchez, de la Universidad de Columbia, en entrevista a Telemundo hace una serie de adviertencias en el uso de este medicamente.

Aunque el medicamento ha sido considerado por décadas como la opción más confiable para tratar fiebre y dolor en gestantes, nuevos informes impulsados por la administración de Donald Trump han reactivado el debate científico.

Tylenol: ¿es seguro durante el embarazo?

Sí, el Tylenol es seguro durante el embarazo si se usa bajo supervisión médica. Así lo confirma Bracho-Sánchez, quien subraya que no existe evidencia concluyente que relacione el acetaminofén con el desarrollo de autismo o TDAH.

De hecho, la fiebre no tratada en mujeres embarazadas puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo y afectar el desarrollo cerebral del feto. Por eso, el paracetamol sigue siendo la opción más segura frente a otros analgésicos como el ibuprofeno.

Tylenol contiene como ingrediente activo el paracetamol, un analgésico antifebril que actúa directamente a partir de los 30 minutos. Eleva la tolerancia al dolor y reduce la fiebre, ayudando al cuerpo a controlar el exceso de calor corporal.

El paracetamol, también conocido como acetaminofén o acetaminofeno, posee propiedades analgésicas y antipiréticas. Se utiliza principalmente para tratar fiebre y dolor leve o moderado, aunque su eficacia en niños sigue siendo objeto de estudio.

¿Qué dicen los estudios recientes?

Un estudio europeo de 2021 con más de 73.000 niños detectó un aumento del 19% en el riesgo de autismo y del 21% en TDAH por exposición prenatal al paracetamol. Sin embargo, los especialistas insisten en que estos datos muestran correlación, no causalidad.

La comunidad científica pide cautela. La Autism Science Foundation y otros expertos señalan que aún faltan ensayos clínicos robustos para confirmar cualquier vínculo directo.

Riesgos de no tratar la fiebre en embarazadas y niños

Bracho-Sánchez advierte que dejar una fiebre sin tratar puede ser más peligroso que usar Tylenol con precaución. En niños pequeños, las alternativas son limitadas y el acetaminofén es uno de los pocos medicamentos seguros.

“No tratar la fiebre es irresponsable”, afirmó la pediatra. Muchos médicos lo recetan con cuidado porque los riesgos de no actuar son mayores.

Recomendaciones médicas y uso responsable

Los expertos recomiendan usar Tylenol solo cuando sea necesario, en la dosis mínima eficaz y por un máximo de 48 a 72 horas sin supervisión médica. El abuso, incluso dentro de rangos “seguros”, aún se estudia.

En tiempos de desinformación, Bracho-Sánchez llama a confiar en la evidencia médica y evitar alarmas infundadas. El Tylenol sigue siendo una herramienta clave para proteger la salud materna e infantil.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube