EEUU: ¿Cuál es el día y la hora más peligrosos para ser alcanzado por un rayo?

Suscríbete a nuestros canales

Florida, conocida como la “capital de los rayos” en Estados Unidos, acumula más de 2.000 lesiones relacionadas con descargas eléctricas en los últimos 50 años, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Aunque los rayos afectan a todo el país, los estados del sureste concentran el mayor riesgo, mientras que la incidencia disminuye hacia el noroeste.

Sin embargo, hay excepciones: regiones como las Montañas Rocosas experimentan tormentas eléctricas frecuentes durante el verano, lo que aumenta la probabilidad de accidentes.

Estados con mayor riesgo de rayos

El CDC señala que, además de Florida, otros estados con cifras altas de muertes y lesiones por rayos son Texas, Colorado, Carolina del Norte, Alabama, Arizona, Georgia, Misuri, Nueva Jersey y Pensilvania.

Desde 2006, solo cinco estados —Alaska, Delaware, Hawái, New Hampshire y Washington— junto con las Islas Vírgenes de Estados Unidos, no han reportado muertes por este fenómeno.

Entre 2006 y 2021, se registraron 444 muertes por rayos en Estados Unidos, lo que representa un promedio de casi 30 muertes anuales.

La mayoría de los fallecidos son hombres: ellos tienen cuatro veces más probabilidades que las mujeres de ser alcanzados por una descarga. Además, la edad media de una víctima es de 37 años.

Veranos: días y horas de mayor riesgo

El CDC advierte que las muertes por rayos se concentran en los meses de verano, sobre todo en julio, y ocurren con más frecuencia los fines de semana, en horas de la tarde. De hecho, dos de cada tres muertes suceden entre el mediodía y las seis de la tarde.

Las actividades recreativas al aire libre representan casi dos tercios de las muertes reportadas. La pesca, la navegación, los deportes y la playa figuran entre los escenarios más peligrosos.

En el ámbito laboral, alrededor del 18 % de los casos están vinculados con el trabajo en exteriores, siendo agricultores y ganaderos los más vulnerables.

El organismo federal también detalla que aproximadamente un tercio de las lesiones por rayos ocurren en interiores, lo que demuestra que este fenómeno puede impactar de forma inesperada incluso lejos de los campos abiertos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube