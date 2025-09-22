¡Atención! Walmart busca empleados en Florida: así puedes postularte a las 13 vacantes

Suscríbete a nuestros canales

Walmart anunció nuevas vacantes de empleo en Florida, con opciones de medio tiempo y jornada completa. Los puestos disponibles ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales.

La cadena minorista más grande del mundo busca personal en distintas ciudades del estado. En Miami, se publicaron 13 vacantes distribuidas en siete sucursales, según datos oficiales.

Walmart: descubre las vacantes disponibles

Los puestos están abiertos para mayores de 16 años. Algunas ofertas requieren experiencia específica, mientras que otras permiten iniciar sin formación previa en el área.

Entre las vacantes destacan:

Técnico de farmacia certificado: $19,5 a $24,5 por hora, en 15601 SW 127th Ave.

Asociado de protección de activos: $18 a $31 por hora, en 9191 W Flagler St.

Capacitador de servicio en primera línea: $18 a $31 por hora, en 6991 SW 8th St.

Asociado de moda: $15 a $28 por hora, en 3200 NW 79th St.

Asistente de carrito: $15 a $28 por hora, en 15601 SW 127th Ave.

Asociado de carnes y productos agrícolas: $15 a $28 por hora, en 21151 S Dixie Hwy.

También hay vacantes para mantenimiento, caja, remodelación, almacenamiento y pedidos en línea. Todas las posiciones están disponibles en el portal oficial de Walmart.

Cómo postularse a un empleo en Walmart Florida

El proceso de solicitud se realiza en línea. Los interesados deben crear una cuenta, completar el formulario y adjuntar su historial laboral.

Aunque no se exige currículum para puestos por hora, se recomienda incluirlo. El sistema guarda los datos por 60 días y permite actualizar preferencias.

Beneficios laborales y advertencias para postulantes

Walmart ofrece cobertura médica, seguro de vida, tiempo libre remunerado y asistencia educativa. Además, los empleados acceden a descuentos y membresía gratuita de Walmart+.

La empresa advierte sobre posibles estafas. Nunca solicita pagos y solo se comunica desde correos oficiales: @walmart.com, @wal-mart.com y @samsclub.com.

En 2024, más de 300.000 asociados ascendieron en Walmart. El 75 % de los gerentes comenzó en puestos por hora, según cifras internas.

Live Better U cubre matrícula y libros desde el primer día. Este programa está disponible para todos los asociados, incluidos sus dependientes.

Tiempos de respuesta y evaluación

La solicitud tarda entre 15 y 20 minutos. Si se requiere evaluación, el proceso puede extenderse 30 minutos más. No todos los puestos la exigen.

Walmart señala que informará si el postulante no es seleccionado. Además, permite volver a aplicar a otros cargos dentro de los 60 días posteriores.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube