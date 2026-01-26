Encuentran el cadáver de un conocido boxeador en un canal de Fort Lauderdale

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del deporte en Florida está de luto. El cuerpo de Johnathan Scibica, de 35 años, reconocido boxeador y copropietario del gimnasio Level Up Boxing & Fitness, fue localizado sin vida dentro de su vehículo sumergido en un canal de Fort Lauderdale.

Scibica había sido reportado como desaparecido el pasado sábado tras ser visto por última vez al salir de un bar. Agentes de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) hallaron el automóvil cerca de NW 63rd St. Tras una inspección de los buzos, se confirmó que el deportista se encontraba en el interior.

Puntos clave de la investigación:

Investigación en curso: La unidad de homicidios intenta determinar las causas por las que el auto terminó en el agua.

Sin sospechosos claros: Por ahora, no se ha confirmado la participación de otros vehículos.

Autopsia pendiente: El médico forense determinará la causa oficial del fallecimiento en las próximas horas.

