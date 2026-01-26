Ladrones estrellan un auto contra una joyería de California: descubre lo que se llevaron

Suscríbete a nuestros canales

La inseguridad en los comercios de California escala tras un violento asalto registrado este fin de semana en Anaheim. Testigos en la zona captaron el momento exacto de la huida, la cual provocó colisiones con otros vehículos civiles. La comunidad local expresa su preocupación ante la agresividad de estos operativos que ponen en riesgo la vida de terceros.

Ocho delincuentes estrellan un auto contra una joyería de California para asaltarla y sustraer valiosas piezas junto a un arma de fuego. Los sospechosos, todos jóvenes menores de 24 años, utilizaron el vehículo para romper la entrada principal y saquear las vitrinas. La policía de Anaheim confirmó que detuvo a la totalidad de los implicados tras un operativo coordinado que incluyó rastreo aéreo.

¿Cómo ejecutaron los sospechosos el asalto a la joyería?

Los asaltantes ingresaron al local encapuchados y vestidos de negro para ocultar su identidad ante las cámaras de seguridad. Una vez dentro, tomaron el armamento que los propietarios guardaban en el mostrador para amedrentar a quienes intentaran detener el saqueo. El Departamento de Policía identificó a los sujetos como residentes de diversas zonas de Los Ángeles y comunidades aledañas a Inglewood.

El video publicado por Telemundo muestra el caos generado durante el escape, donde los ladrones impactaron contra varios coches ciudadanos. A pesar del intento de fuga por la autopista, los agentes interceptaron los vehículos involucrados y recuperaron gran parte de la mercancía. Los dueños del negocio familiar aún evalúan los daños estructurales provocados por el impacto directo del automóvil en la fachada.

¿Cuál es la situación legal de los asaltantes detenidos?

La fiscalía local presentará cargos por robo a mano armada, asalto agravado y posesión de objetos robados contra los ocho jóvenes. Fuentes policiales informaron que los arrestados permanecen bajo custodia mientras se investiga su relación con otros delitos similares en el estado. Las autoridades reiteran que la vigilancia en los centros comerciales se intensificará para prevenir ataques coordinados de bandas organizadas.

Este incidente se suma a una racha de robos masivos que afecta a los establecimientos de alta gama en toda la región sur. El alcalde de la localidad aseguró que la aplicación de la ley será estricta contra quienes atenten contra la paz de los comerciantes. La joyería permanecerá cerrada temporalmente debido a la gravedad de los daños físicos sufridos durante el impacto del vehículo.

