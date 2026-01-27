Madre venezolana es asesinada en su vivienda: le dispararon horas antes de su regreso a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer venezolana, madre de tres niñas pequeñas, fue asesinada a tiros dentro de su vivienda, horas antes de emprender su viaje de regreso a Venezuela.

La víctima quedó identificada como Daylin Reyes Hernández, de 37 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes del caso, la madre, originaria de la ciudad de Coro, estado Falcón, murió a manos de un hombre, quien llegó hasta su vivienda y le disparó en varias ocasiones.

El incidente se registró durante la noche del pasado martes, dentro de su vivienda en el barrio Nueva Galicia de Santa Marta, Colombia.

Planeaba su viaje de regrso hacia Venezuela

Según la información preliminar del crimen, Reyes Hernández se encontraba en su casa junto a su madre, ambas hablaban sobre el viaje que emprenderían de regreso a Falcón, el cual se realizaría al día siguiente.

Aproximadamente a las 10:00 de la noche, Daylin escuchó que la llamaron por su nombre, y sin sospechar del peligro, se asomó por la ventana. Fue en ese momento cuando un hombre armado le disparó varias veces hasta dejarla sin vida.

La venezolana recibió al menos cuatro impactos de bala y cayó tendida en el suelo de la sala de su casa, frente a la mirada atónita de sus familiares.

El sicario, quien al parecer tenía plenamente identificada a su víctima, huyó del lugar una vez que cometió el crimen. El sujeto aprovechó la oscuridad de las calles para escapar.

La venezolana era conocida por su trabajo en un mercado popular

Los familiares de Daylin la auxiliaron y trasladaron a la clínica más cercana, per sus esfuerzos no pudieron salvar la vida de la mujer, quien falleció minutos después de su ingreso.

La víctima era conocida por vender café y otros productos en el Mercado Público de Santa Marta, donde todos la describieron como una mujer trabajadora, amable, sostén de su hogar y dedicada a sus hijas.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para hallar a los responsables y conocer el móvil del crimen, publicó La Nación.

