Muere tras horas de agonía en un hospital: desconocidos golpean brutalmente a un hombre y huyen de la escena

Un hombre de 41 años de edad falleció tras varias horas de agonía en un hospital. Al parecer, fue la víctima de una brutal golpiza.

La víctima quedó identificada como Jermaine Alexander Herrera Campos. De acuerdo con el reporte de El Periodiquito Digital, el agredido murió tras ser ingresado en el Hospital Central de Maracay.

De manera extraoficial, se pudo conocer que el incidente que causó la muerte de Herrera Campos ocurrió en la calle Libertad del barrio Francisco de Miranda, en el municipio Francisco Linares Alcántara (FLA) del estado Aragua.

Hombres desconocidos lo golpearon violentamente

Cuando el hombre circulaba por ese sector, fue interceptado por un vehículo del que se desconocen las características. En ese automóvil llegaron varios hombres desconocidos, quienes empezaron a golpear a Herrera Campos hasta dejarlo inconsciente en el suelo.

Con la ayuda de funcionarios de Protección Civil, el agredido fue trasladado al Hospital Central de Maracay. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció en horas de la madrugada de este 25 de enero, aproximadamente a las 3:30 de la mañana.

El hecho violento ocurrió el pasado sábado cerca de las 10:00 de la noche.

Buscan a los agresores de Herrera Campos

Con respecto a este violento ataque, los funcionarios del eje de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), iniciaron las averiguaciones correspondientes para dar con el paradero de los sujetos que provocaron la muerte de Herrera Campos.

El cuerpo del ciudadano fue ingresado al Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senamecf), de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, para realizarle los estudios de autopsia de ley, para determinar las causas precisas que terminaron con su vida.

