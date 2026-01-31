Detienen al hombre que mató a su propio hermano en Carabobo: este fue el insólito motivo

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este viernes la detención de un hombre por el fratricidio de su hermano en el estado Carabobo.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fisca Saab reveló los detalles del caso.

Hombre asesina a su propio hermano en Carabobo

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, se trata de un sujeto identificado como Arley Perdomo, quien asesinó a su propio hermano.

Asimismo, indica que Perdomo actualmente se encuentra privado de libertad y será imputado por el delito de homicidio agravado.

Insólito motivo de fratricidio

En este sentido, detalla el escrito que Perdomo le dio una puñalada en la región torácica a su hermano, lo que causó su muerte tras ingresar al centro hospitalario.

Agrega que el motivo de Perdomo para asesinar a su propio hermano fue por problemas de convivencia entre ambos.

