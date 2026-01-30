¡Justicia Federal! El FBI toma las riendas del caso Alex Pretti tras hallazgos de nuevas pruebas

Suscríbete a nuestros canales

El clima de tensión en Minneapolis aumenta tras los recientes incidentes entre agentes federales y residentes de la ciudad. La opinión pública exige transparencia total sobre los protocolos de fuerza letal aplicados durante los operativos de vigilancia fronteriza. Organizaciones civiles vigilan de cerca las acciones de las agencias gubernamentales para asegurar que la ley proteja a todos los ciudadanos.

Las autoridades de Estados Unidos (EEUU) abren investigación federal por muerte de Alex Pretti debido a posibles violaciones de derechos civiles. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó que el Departamento de Justicia (DOJ) liderará la pesquisa sobre el tiroteo del sábado pasado. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) encabeza ahora el análisis de las evidencias para determinar la responsabilidad de los oficiales implicados.

¿Por qué involucran al FBI en el caso de Alex Pretti?

El cambio de mando en la investigación busca garantizar una revisión imparcial de los videos, testimonios y pruebas materiales disponibles. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ratificó que su dependencia proporcionará toda la información necesaria al FBI. Esta decisión responde a la necesidad de que el público conozca la verdad absoluta sobre los hechos ocurridos en el estado de Minnesota.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), el DOJ analiza también los eventos previos que condujeron al fatal desenlace. Blanche enfatizó que solo hechos y circunstancias específicas justifican una indagatoria de este nivel por parte de la División de Derechos Civiles. A diferencia de otros casos recientes en Minneapolis, la muerte de Pretti reúne elementos suficientes para activar este mecanismo de justicia federal.

¿Qué muestran los videos sobre la muerte de Alex Pretti?

Nuevas grabaciones difundidas contradicen las versiones que afirmaban que el joven mostró un arma y actuó de forma agresiva hacia los agentes. El material audiovisual revela que Alex Pretti solo sostenía su teléfono móvil en la mano cuando los oficiales de la patrulla lo sometieron. Pese a portar un arma oculta con permiso estatal, el video demuestra que la víctima nunca intentó alcanzarla durante el altercado.

La secretaria Noem se distanció de sus declaraciones iniciales tras la aparición de estas pruebas que refutan la supuesta peligrosidad del sujeto. El FBI revisa minuciosamente cada segundo del material capturado para contrastarlo con los informes escritos por los agentes de la Patrulla Fronteriza. La transparencia en este proceso resulta vital para calmar la indignación social que generó el reporte sobre el arma en el pantalón de Pretti.

¿Cuál es el objetivo final de esta investigación federal?

El Gobierno de Estados Unidos pretende que la resolución del caso garantice la protección de la población y el respeto a las garantías individuales. El Departamento de Justicia evaluará si el uso de la fuerza letal fue desproporcionado o si existió negligencia criminal por parte del cuerpo de seguridad. Este proceso marca un precedente importante en la fiscalización de los operativos de las agencias de orden federal dentro de las ciudades.

La decisión de que abren investigación federal por muerte de Alex Pretti pone bajo escrutinio las políticas de detención del Departamento de Seguridad Nacional. Las entrevistas con los testigos presenciales aportarán datos cruciales para armar el rompecabezas de los minutos finales de vida del joven en Minneapolis. Se espera que el FBI entregue un informe preliminar de sus hallazgos en las próximas semanas para avanzar en la búsqueda de responsabilidades legales.

