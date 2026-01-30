Mujeres venezolanas entre las víctimas: desmantelan red de explotación sexual en un falso sauna

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de mujeres, entre ellas varias de nacionalidad venezolana, fue rescatado de un local, el cual operaba como sauna y spa, como fachada para la explotación sexual.

En concreto, la Policía Nacional del Perú halló a 12 mujeres, quienes eran víctimas de la trata de personas.

La situación quedó al descubierto durante un operativo que se llevó a cabo en un sauna spa en la avenida La Marina en el distrito de Pueblo Libre, en el cual las autoridades intervinieron a nueve personas.

Mujeres venezolanas entre las víctimas

De acuerdo con las autoridades policiales, en el lugar se ejercía el trabajo sexual forzado. En el lugar de los hechos se encontró un grupo de mujeres de nacionalidades entre venezolana y peruana. Entre las víctimas se encontró una menor de edad, también venezolana.

Según los detalles del caso, la policía describió que la jovencita venezolana fue captada por los explotadores por medio de engaños, estos le habrían prometido falsas ofertas de trabajo.

Denuncia anónima dejó al descubierto la explotación sexual en el sauna

Se pudo conocer que los funcionarios recibieron denuncias por parte de dos personas, quienes se comunicaron a través de la línea telefónica 1818 para exponer la trama de explotación sexual dentro del establecimiento que operaba bajo la fachada de un baño turco.

La lucha contra la explotación sexual, enmarcada en la política nacional contra la trata de personas al 2030, enfoca sus esfuerzos en la prevención, persecución del delito y protección de víctimas, especialmente menores de edad, publicó el medio Panamericana.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube