Funcionario policial es sorprendido mientras obligaba a un padre a violar a su hija de 10 años: autoridades le tendieron una trampa

Un detective de la Policía del Condado de Nassau (Nueva York, EEUU) está acusado de un intento de obligar a un hombre a grabarse mientras abusaba sexualmente de su hija de 10 años.

El funcionario enfrenta cargos federales en Long Island por intento de explotación infantil, por acciones que fueron detectadas por las autoridades.

De acuerdo con los reportes del caso, por medio de un contacto en línea, el acusado intentó obligar a un hombre a grabarse mientras forzaba a su hija a tener un encuentro sexual. Sin embargo, el sujeto no sabía que estaba hablando con un agente encubierto y que la supuesta víctima menor de edad no era real.

El policía sostuvo conversaciones con un agente encubierto

Las conversaciones perturbadoras entre el sospechoso, quien quedó identificado como detective Robert Sacco, de 38 años de edad, y el supuesto padre de la niña se extendieron por tres meses.

La operación encubierta terminó con la captura de Sacco, por intento de explotación sexual infantil, informó la fiscalía de Albany.

El acusado compareció el Tribunal Federal de Brooklyn y permanecerá tras las rejas hasta su primera comparecencia ante la corte federal de Albany.

El agente encubierto tenía un perfil en redes sociales en el cual indicaba que le “encantaba hablar de temas sexuales y tabú con la gente y que tenía muy pocas limitaciones”, según la denuncia penal, publicó El Diario NY.

El hombre cayó en la trampa de las autoridades en octubre del año pasado.

Se pudo conocer que el sujeto se mostró interesado en la idea de que el agente encubierto estuviera desnudo en la casa con su supuesta “hija”.

Perturbadoras conversaciones con el sospechoso

La conversación entre ambos derivó en temas sexuales e intercambio de fotos, y compras en línea de ropa interior y juguetes sexuales.

Un día antes de su captura, Sacco se unió a una videollamada cifrada, el funcionario esperaba ver al supuesto padre de la niña participar en actos sexuales con la menor.

“El acusado, un detective de 38 años del Departamento de Policía del Condado de Nassau, está acusado de intento de explotación sexual de una menor. En resumen, el acusado, un agente de policía que juró proteger, tenía la intención de explotar sexualmente a una niña de 10 años”, indicaron los fiscales. “Por lo tanto, debe ser detenido por representar un peligro para la comunidad”.

“Las acusaciones contra el detective Sacco son impactantes y repugnantes. Esto no representa de ninguna manera la profesionalidad e integridad de nuestro excelente departamento de policía”, dijo el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman.

Sentía atracicón por las jovencitas

El hombre afirmó que sentía atracción constante por los niños y una fijación especial por las jovencitas, de acuerdo con los documentos judiciales.

Sacco quedó suspendido sin goce de sueldo y está acusado de intentar presionar a un niño para que participara en una actividad sexual que sería transmitida.

El sujeto podría enfrentar hasta 25 años de cárcel y una multa de 250 mil dólares si es declarado culpable.

