¿Qué ocurrió en el comedor de la UCV?: Ministro explica la denuncia que circula en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, se pronunció sobre la denuncia que circuló en redes sociales, por fallas en el servicio de comedor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en su sede principal ubicada en Caracas.

El ministro confirmó que efectivamente unos estudiantes se quedaron sin poder acceder al servicio del almuerzo el día jueves;

Sin embargo, explicó que dicha situación se debió a "contradicciones, falta de diálogo, conflictos internos y una falta de coordinación entre los actores que hacen vida en la universidad".

"Tomando decisiones, el lunes vamos a acompañar una mesa de trabajo con la Secretaría de la Universidad, trabajadores, estudiantes, nutricionistas y otros, la idea es mantener la dotación, pero exhortando a que se mejoren los niveles de comunicación", indicó Sánchez.

Aclaró que el servicio de comedor de la UCV "es una política robusta que ha sido instruida por la presidencia de la República".

"A partir del lunes dos estaremos mejorando de las capacidades luego de un diálogo oportuno", aseguró a través de un video difundido en Instagram.

¿Qué ocurrió en el comedor de la UCV el jueves?

De acuerdo a publicaciones y videos que circulan en redes sociales, a través de cuentas vinculadas al sector estudiantil, el pasado jueves alrededor de 500 estudiantes no pudieron acceder al servicio.

La razón sería que el día anterior se sirvieron más comidas y se descompletaron las bandejas necesarias para la jornada del día siguiente.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube