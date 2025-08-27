Ondas tropicales 31 y 32: tome nota de las fechas exactas en las llegarán a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La onda tropical número 31 se encuentra transitando al norte de Surinam, se estima que ingrese al territorio, específicamente por la Guayana Esequiba el miércoles 27 y jueves 28 de agosto, informó este lunes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En su cuenta de Telegram, explicó que también se aproxima la vaguada 32, la cual se encuentra al oeste de Cabo Verde. Estaría ingresando por el Esequibo el viernes 05 y sábado 6 de septiembre.

Temporada de ondas tropicales

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.