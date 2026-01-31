¿Vives cerca del bosque? El nuevo impuesto de Utah de hasta $100 que entra en vigor este 2026

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este 2026, miles de propietarios en Utah deben prepararse para un cambio drástico en sus finanzas.

La entrada en vigor de la ley House Bill 48 (HB 48) marca el inicio de una nueva era de responsabilidad financiera para quienes han decidido vivir en la frontera entre la civilización y la naturaleza: la denominada Interfaz Urbano-Forestal (WUI).

Con el objetivo de frenar las cancelaciones masivas de seguros y aumentar la prevención, el estado ha implementado una tarifa obligatoria que penaliza a las estructuras ubicadas en zonas de "alto peligro".

El nuevo mapa del riesgo: ¿Está tu casa en la zona roja?

La ley HB 48 no se aplica a todo el estado, sino específicamente a la High Risk Wildland Urban Interface. Para identificar estas áreas, Utah ha lanzado un mapa oficial basado en tecnología de análisis internacional que evalúa tres factores:

Severidad potencial: Qué tan fuerte ardería la zona. Probabilidad: La frecuencia histórica y proyectada de rayos o incendios humanos. Exposición: Qué tan cerca están las casas de combustibles vegetales y cómo se desplazarían las brasas por la topografía local.

Consulta pública: Los propietarios ya pueden ingresar su dirección en el Utah Wildfire Risk Assessment Portal para verificar si su estructura está sujeta al nuevo cobro.

Tarifas y pagos: lo que te costará vivir entre bosques

El esquema de cobro es progresivo y obligatorio para todas las propiedades privadas dentro de los límites de alto riesgo:

Periodo 2026-2027: Se aplicará una tarifa plana de entre $20 y $100 dólares anuales por estructura , dependiendo de los metros cuadrados de la edificación.

A partir de 2028: El costo se volverá más técnico, combinando la superficie con un "triage assessment" (evaluación de triaje) que analizará la vulnerabilidad específica del lote.

¿A dónde va el dinero? Las autoridades aclararon que estos fondos no son para apagar fuegos. El dinero se destinará exclusivamente al Utah Wildfire Fund para financiar las evaluaciones técnicas de riesgo y los programas de mitigación exigidos por la nueva normativa.

Un escudo contra las aseguradoras

Uno de los mayores beneficios colaterales de esta ley es la regulación del mercado de seguros, que ha estado castigando a los residentes de Utah con subidas desproporcionadas.

Uso obligatorio del mapa: Las aseguradoras ya no podrán usar criterios nacionales vagos; están obligadas a utilizar el mapa estatal de Utah para etiquetar una casa como "de alto riesgo".

Derecho a la justificación: Si tu prima sube un 20% o más, o si la compañía cancela tu póliza, el propietario tiene ahora el derecho legal de exigir una justificación basada en datos concretos del mapa estatal.

