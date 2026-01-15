Guía para fans: conoce a tus artistas favoritos gratis en las calles del Sundance 2026 en Utah

Suscríbete a nuestros canales

La edición del Sundance 2026 marca el cierre de un ciclo histórico para la industria cinematográfica en Park City, Utah. Del 22 de enero al 1 de febrero, las calles de esta pequeña localidad se convertirán en el escenario de una despedida masiva, reuniendo a una lista de invitados que supera en número y relevancia a años anteriores.

A diferencia de las galas privadas de la industria, el formato de este festival permite que los asistentes interactúen con las figuras públicas en espacios abiertos y gratuitos distribuidos a lo largo de la vía principal.

Presencia de figuras internacionales en Park City

La programación de este año ha confirmado la asistencia de nombres de gran peso en el entretenimiento y la cultura. Entre las apariciones más esperadas destaca la de Charli XCX, quien lidera tres proyectos, incluyendo The Moment y The Gallerist. Esta última cinta cuenta también con el protagonismo de Natalie Portman y Jenna Ortega, cuyas trayectorias actuales prometen atraer a una audiencia considerable a las proyecciones y eventos en la calle.

Asimismo, la actriz y directora Olivia Wilde tendrá una participación doble al presentar I Want Your Sex y dirigir el filme The Invite, en el que actúan Penélope Cruz, Edward Norton y Seth Rogen.

El ámbito dramático estará representado por actores de la talla de Alexander Skarsgård y Olivia Colman, protagonistas de Wicker, además de la presencia de Dustin Hoffman, Ethan Hawke, Russell Crowe y Chris Pine, quienes acompañarán sus respectivos estrenos mundiales. Por su parte, figuras vinculadas al activismo y la literatura como Salman Rushdie, Billie Jean King y la baloncestista Brittney Griner participarán en paneles de discusión abiertos a la comunidad, reforzando el carácter diverso de esta última entrega en territorio maderero.

Acceso público y logística del evento

El flujo de celebridades en el Sundance se concentra principalmente en Main Street, donde las dimensiones reducidas de la ciudad obligan a los invitados a transitar a pie entre teatros y estudios de prensa. Los interesados en presenciar estos recorridos pueden ubicarse en los alrededores del icónico Egyptian Theatre, punto clave donde los elencos realizan sus ingresos oficiales. Además, espacios como el Cinema Café y el Filmmaker Lodge ofrecen charlas matutinas de acceso libre, previa reserva, permitiendo escuchar a directores como Richard Linklater o Ava DuVernay en un entorno informal.

Es importante señalar que, aunque el festival ofrece múltiples actividades gratuitas, las condiciones climáticas en Park City para finales de enero registran temperaturas que oscilan entre los $-5°C$ y los $-10°C$. Las autoridades locales recomiendan a los visitantes el uso de transporte público gratuito para evitar las restricciones de tráfico y el uso de vestimenta técnica adecuada para las bajas temperaturas durante las jornadas de avistamiento en la vía pública.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube