Maduro: Venezuela recibe impactante solidaridad mundial por ser amenazada con un submarino nuclear

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela está recibiendo una “solidaridad impresionante” ante las amenazas que recibe por parte del Gobierno de Estados Unidos (EEUU).

“Venezuela es reconocida y admirada en el mundo”, una expresión de empatía que, a juicio del jefe de Estado, se debe a la política exterior de su gobierno.

“Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas (…) No aceptamos el supremacismo de nadie”, enfatizó Maduro, en declaraciones a VTV, desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

Además, destacó que esto también sucede “porque nunca se había amenazado un país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear”

Una acción que aseguró es una violación del Tratado de Tlatelolco, acuerdo internacional que prohíbe las armas nucleares en la región.

Denuncia ante la ONU

Venezuela denunció ante las Naciones Unidas que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) viola el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco, con el envío de buques de guerra adicionales al Caribe y un submarino nuclear. La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela detalló en un comunicado que “la presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias, y representa un claro acto de intimidación, contrario a la letra y al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que, en su Artículo 2, numeral 4, obliga a todos los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.