Maduro recibe cartas credenciales de nuevos embajadores: establece vínculos con estos países de Europa, Asia y África

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 27 de agosto, el presidente Nicolás Maduro encabezó una ceremonia oficial en el Palacio de Miraflores para recibir cartas credenciales de representantes diplomáticos.

El acto contó con la presencia del canciller Yván Gil y la primera dama Cilia Flores, quienes acompañaron al mandatario durante la jornada protocolar.

Vínculos con cinco países en acto diplomático

En tal sentido, se formalizó la acreditación de los nuevos embajadores de Belarús, Camboya, Côte d’Ivoire, Hungría y Azerbaiyán ante la República Bolivariana de Venezuela.

Este encuentro reafirma el compromiso del país con una política exterior basada en el respeto mutuo, la cooperación internacional y el diálogo entre naciones.

Además, el presidente Maduro destacó la importancia de ampliar alianzas estratégicas en un contexto global marcado por desafíos multilaterales.

Detalles del encuentro diplomático en Miraflores

Maduro recibió las cartas credenciales del embajador Chea Thireak, representante del Reino de Camboya ante Cuba, Nicaragua y Venezuela.

También formalizó la acreditación de Diamoutene Alassane Zie, embajador de la República de Côte d’Ivoire, en un gesto que refuerza los lazos con África.

En el Salón Sol del Perú, sostuvo un encuentro con Dzmitry Dzeravinski, embajador de Belarús, quien presentó sus credenciales como representante oficial ante Venezuela.

Asimismo, el embajador de Hungría, Dániel Szécsi, entregó sus credenciales, reafirmando los vínculos diplomáticos entre ambas naciones europeas.

Finalmente, Ruslan Novruz oğlu Rzayev, embajador de Azerbaiyán, completó el grupo de diplomáticos acreditados durante la jornada.

El presidente Maduro reiteró que Venezuela apuesta por una diplomacia de paz, cooperación y soberanía, en línea con los principios de integración regional.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube