Conoce el pronóstico del Inameh para las próximas horas: onda tropical N.°31 sobre Venezuela

Para este jueves 28 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en la mayor parte del territorio nacional.

De igual modo, precisó que se exceptúa el norte de la Guayana Esequiba, norte de Amazonas, oeste de Bolívar, Delta Amacuro, este de Sucre, Anzoátegui, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida y Zulia, donde tendremos nubosidad con precipitaciones variables.

Mientras que durante la tarde y noche se estima un incremento progresivo de la cobertura nubosa, con lluvias y chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico del Inameh para la Gran Caracas?

Del mismo modo, sobre la Gran Caracas, el Inameh espera cielo parcialmente nublado con intervalos despejados en horas de la mañana.

Al final de la tarde, se prevén zonas nubladas asociadas a lluvias o lloviznas.

También alertó sobre el paso de la onda tropical N.°31 sobre el centro de Venezuela.

