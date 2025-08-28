Buscan nombres para los cachorros de leones nacidos en el zoológico de Mérida: así puede participar

Suscríbete a nuestros canales

El Zoológico Chorros de Milla en el estado Mérida, anunciaron en una publicación en la red social Instagram que se encuentran en la búsqueda de nombres para los tres cachorros de león que nacieron recientemente.

Puedes participar dando tu opinión de una manera manera muy fácil, solo comenta los nombres que consideres convenientes para dos hembras y un macho.

El director del zoológico Mario Carrillo, confirmó que Murachí y Carú, son los padres de estos cachorros.

“Nacieron el viernes 15 de agosto. El padre, Murachí, de tres años de edad, es un león blanco proveniente de República Checa, mientras que Carú, traída del Zoológico de Caricuao, tiene dos años”, detalló en entrevista para Unión Radio en días anteriores.

Desde el zoológico, han indicado que el nacimiento de los leones ha atraído el interés de varios visitantes de Mérida que desean conocer más sobre esta historia.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube