¡Atención bachilleres! Publican las primeras asignaciones de cupos universitarios: así puede consultar

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Educación Universitaria, anunció que ya se encuentran disponibles, los resultados del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) 2025.



Puedes revisar tus datos en el portal web https://sni.opsu.gob.ve

"Busca la opción Resultados de Asignación y ahí aparecerán los CUPOS UNIVERSITARIOS ASIGNADOS en la PRIMERA FASE.



De no ser asignado aún, ¡tranquilo/a! Puedes modificar tus opciones desde el 27 hasta el 29 de agosto, para participar en la SEGUNDA FASE de asignación", reza la publicación en la red social Instagram.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube