Jornada de alistamiento militar en Caracas: puntos habilitados este 29 y 30 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana la Milicia Nacional Bolivariana abre sus puertas para recibir a nuevos miembros, invitando a la ciudadanía a participar en una jornada dedicada al alistamiento.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que se organizaron varios puntos estratégicos en la ciudad capital para que todos tengan la oportunidad de asistir.

Las autoridades de Caracas extienden el llamado a todos los ciudadanos, desde empresarios y emprendedores hasta cualquier persona dispuesta a participar.

¿Cuáles son los puntos de alistamiento en Caracas?

Caracas tendrá 37 lugares de alistamiento para la Milicia Nacional Bolivariana durante el viernes 29 y el sábado 30 de agosto.

La alcaldesa Carmen Meléndez anunció que las 22 parroquias de la ciudad contarán con puntos habilitados, ubicados principalmente en las plazas principales.

Además, se podrá acudir al Cuartel de la Montaña, al Comando de la Milicia en el 23 de Enero y al frente del Comando de la Guardia Nacional en la plaza Madariaga.

La alcaldesa también mencionó que la Alcaldía de Caracas y otras instituciones realizarán pequeñas marchas para unirse a la iniciativa.

Jornada de alistamiento a nivel nacional

En toda Venezuela se activarán más de mil puntos de alistamiento para esta jornada que se llevará a cabo el viernes 29 y el sábado 30 de agosto.

El presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio inicial el pasado lunes. El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, compartió esta cifra.

Además, invitó a la ciudadanía a llenar la jornada de color con música, expresiones culturales y concentraciones para celebrar este evento de unión nacional.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube