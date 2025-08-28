Diplomacia

Panamá retomará sus servicios consulares en Venezuela: conozca a partir de cuándo

La diplomacia panameña señaló que la medida busca optimizar y garantizar una atención eficiente a los usuarios de ambos países

 

Por Jerald Jimenez
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 04:56 pm
Foto: Referencial

El Consulado de Panamá en Venezuela confirmó este jueves la reanudación de sus servicios consulares y de atención al público. La medida, que entrará en vigor el lunes 1 de septiembre de 2025, pone fin a un periodo de suspensión de sus operaciones.

A través de un comunicado oficial, la representación diplomática de Panamá en Venezuela informó que el nuevo horario de atención será de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora de Venezuela). 

"La Sección Consular de la República de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela se complace en anunciar a toda la comunidad panameña y al público en general la reanudación de sus servicios consulares y de atención al público", indicó la embajada.

El consulado ha instado a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias para realizar sus gestiones dentro del nuevo horario establecido.

La institución enfatizó su compromiso de brindar asistencia a la comunidad panameña residente en Venezuela, así como al público venezolano, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales.

Compromiso diplomático por parte de Panamá

La reanudación de los servicios consulares subraya el objetivo de la institución de mantener y robustecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. En su comunicado, el Consulado de Panamá en Venezuela reiteró su dedicación al servicio y a la asistencia.

Para futuras actualizaciones y noticias, la entidad diplomática exhortó a la comunidad a seguir sus canales de comunicación oficiales.

La información sobre la reanudación de los servicios se publicó el 28 de agosto, la misma fecha en la que Panamá condenó un ataque en una escuela en Estados Unidos que dejó dos niños muertos y diecisiete heridos.

