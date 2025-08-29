Comunicado: Venezuela entrega denuncia ante la ONU sobre el "hostigamiento" de EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela entregó este jueves una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre el "hostigamiento" de Estados Unidos (EE.UU.).

A través de sus redes sociales, la cancillería venezolana difundió un comunciado, en el que informa a la población sobre la entrega de este documento que va dirigido al secretario general de la ONU, António Guterres.

Venezuela entrega denuncia ante la ONU

De acuerdo con el comunicado que difundió la cancillería, la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU, entregó este jueves "una comunicación oficial" dirigida al secretario general de la organización.

En este documento, Venezuela denuncia "los más recientes y peligrosos desarrollos de la política de hostigamiento del Gobierno de los Estados Unidos de América contra nuestro país".

Asimismo, señala que en la denuncia se dejó "claro que estas agresiones, que han venido escalando en los últimos años mediante sanciones ilegales, campañas de descrédito, desconocimiento de las instituciones legítimas de Venezuela y judicialización con fines políticos, han alcanzado en la actualidad un nivel de amenaza sin precedentes con el despliegue militar estadounidense en el Caribe".

En este sentido, resalta que "la presencia de destructores y un crucero lanzamisiles, así como el despliegue de un submarino nuclear de ataque rápido" generó una "particular alarma".

Primera vez que se presentan activos nucleares en América Latina

En el escrito, resalta que la presencia de este despliegue militar estadounidense en el Caribe constituye "la primera ocasión en la historia en que se introducen activos militares con capacidad nuclear en América Latina y el Caribe".

Lo que "viola abiertamente el Tratado de Tlatelolco, instrumento que estableció la desnuclearización de la región y que obliga también a los Estados Unidos en virtud de los Protocolos I y II de dicho tratado".

Agrega que las operaciones militares de EE.UU. "constituyen, además, una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 2.1 (igualdad soberana de los Estados), 2.3 (solución pacífica de controversias), 2.4 (prohibición de la amenaza o uso de la fuerza) y 2.7 (no intervención en los asuntos internos)".

Además de desconocer la Proclama de la Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de 2014, la cual declara la región como una Zona de Paz.

En este sentido, el documento resalta que introducir estos componentes nucleares en el Caribe "atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme, y pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales".

Compromiso con el Derecho Internacional

Finalmente, Venezuela reiteró su compromiso con el derecho internacional, "con la solución pacífica de las controversias y con el respeto a la soberanía de los pueblos".

Del mismo modo, instó a Guterres a "asumir" la "defensa activa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas".

Además de exhortar al gobierno estadounidense "a cesar sus acciones hostiles y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela".

