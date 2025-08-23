¡Última hora! Trump moviliza la Guardia Nacional en 19 estados de EEUU: estos son los motivos de la medida

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, autorizó la movilización de la Guardia Nacional en 19 estados como "pilar de apoyo" para enfrentar el crimen.

Según un reporte de Fox News, el medio aseguró que un funcionario del Departamento de Defensa (DOD) de EEUU confirmó las movilizaciones que se extenderán por varios meses.

La movilización de la Guardia Nacional busca apoyar a las autoridades locales en la lucha contra la delincuencia.

La administración de Trump autorizó el despliegue de tropas en 19 estados como parte de un plan para reducir la criminalidad. Esta acción resalta la preocupación del gobierno por la seguridad pública.

¿A quiénes apoya la Guardia Nacional en EEUU?

La Guardia Nacional actuará como un "pilar de apoyo" para las fuerzas del orden. El objetivo es reforzar las operaciones de las agencias de seguridad para la limpieza del crimen en las zonas con mayor índice de delincuencia.

Esta colaboración interinstitucional es clave para el éxito de la operación.

La movilización de la Guardia Nacional comenzará en agosto y se extenderá hasta mediados de noviembre.

