El lado oscuro de la Lotería: ¿por qué el premio en efectivo arruina a los ganadores?

La mayoría de los ganadores de la lotería en Estados Unidos (EEUU) escogen la suma global inmediata. Sin embargo, los expertos advierten que esta es una decisión que arruina la vida de muchos afortunados.

Según una reseña de Telemundo, la falta de un plan financiero adecuado y el despilfarro pueden llevar a que la fortuna se pierda tan rápido como llegó.

¿Qué beneficios tiene la opción de anualidad al ganar el premio?

Optar por la anualidad ofrece una inversión mayor y una serie de pagos distribuidos a lo largo de 30 años.

Esta opción da tiempo al ganador para formar un equipo de asesores, lo que incluye un abogado y un contador. Esto brinda la oportunidad de tomar decisiones financieras más inteligentes.

¿Qué impacto tienen los impuestos en los premios?

Si eliges el efectivo, el gobierno retendrá de inmediato el 24 % del premio. Es probable que debas pagar más impuestos al momento de declarar tus ingresos.

Con la anualidad, los pagos se distribuyen en el tiempo, lo que facilita el manejo de las obligaciones fiscales.

Según un planificador financiero, "incluso si lo gastas todo, hay otro cheque que llega el próximo año".

Esto ofrece una certeza que la opción en efectivo no puede garantizar. Los pagos están garantizados, lo que reduce significativamente el riesgo.

