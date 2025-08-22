Huntington Beach en shock: La verdad detrás del operativo migratorio que dejó a un trabajador luchando por su vida

Suscríbete a nuestros canales

Un operativo migratorio en el Russell Fisher Car Wash, en Huntington Beach, resultó en la detención de seis personas, entre ellas un trabajador que sufrió graves heridas en la pierna.

El incidente ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 10:40 a.m. y generó denuncias de uso excesivo de la fuerza y perfil racial por parte de los agentes de inmigración.

Los agentes sometieron con tal violencia a Juan Hernández, un empleado mexicano, que sufrió una fractura y tuvo que ser hospitalizado de emergencia, según informó Univisión.

Fuerza bruta

Testigos del suceso, incluido un compañero de trabajo de Hernández, afirmaron que los agentes intervinieron de forma desproporcionada.

Luis Barilla, quien estaba presente, comentó que la familia del herido no ha podido obtener información completa sobre su estado debido a las restricciones del hospital.

Mientras Hernández recibía atención médica, varios agentes armados se posicionaron en el estacionamiento del hospital.

La gente percibió esto como un intento de intimidación hacia los activistas y vecinos que documentaban la situación.

Víctor Valladares, de Migra Watch, denunció que los agentes apuntaron sus armas a la comunidad que simplemente estaba grabando.

Indignación

La operación provocó una oleada de indignación en Huntington Beach, una ciudad conocida por sus políticas en contra de los migrantes.

Activistas se reunieron fuera del hospital para protestar y denunciaron violaciones a los derechos constitucionales.

Valladares expresó su satisfacción al ver a la comunidad unida en contra de lo que calificó como injusticias en un entorno hostil hacia los latinos.

Por su parte, el director ejecutivo del hospital confirmó la presencia de agentes de inmigración en las instalaciones, pero aseguró que no permitiría operativos ni interrogatorios a otros pacientes.

