Emblemática empresa de galletas se pone a dieta y lanza su versión fit: descubra cuáles y cuándo estará en el mercado

No es ningún secreto que el consumidor está desarrollando hábitos alimenticios mucho más saludables preocupado por la ingesta de calorías.

Mondelez, la matriz de las celebérrimas galletas Oreo, es perfectamente consciente de este cambio y no se ha quedado de brazos cruzados y ha anunciado una versión sin azúcar.

Mondelez dijo que las Oreo Zero Sugar y las Oreo Double Stuf Zero Sugar saldrán a la venta en Estados Unidos en enero, pero esta opción "ya se venden en Europa y China".

En un informe a principios de este año, la empresa de investigación de mercado Circana encontró que la mayoría de los estadounidenses están buscando bocadillos que consideran “buenos para ellos”.

Conagra Brands, que produce palomitas de maíz y bocadillos de carne Slim Jim, dijo en un informe reciente que los consumidores Millennials y de la Generación Z, están buscando bocadillos controlados por porciones y enfocados en el bienestar.

Mondelez también enfrenta la competencia de Hershey, que vende versiones sin azúcar de Reese’s Peanut Butter Cups y otros dulces.

“Oreo Zero Azúcar ofrece el sabor clásico de Oreo, a la vez que te permite mantener tus objetivos de salud y bienestar”, se lee en la descripción del producto.

Una porción de galletas Oreo Zero Sugar, que se define como 22,6 gramos, tiene 90 calorías, 4,5 gramos de grasa y 16 gramos de carbohidratos.

Mientras que la Oreo regular tiene 160 calorías, 7 gramos de grasa y 25 gramos de carbohidratos.

Conviene hacer notar que en Estados Unidos Mondelez debe bregar con la competencia al alza ejercida por Hershey.

Según señala, invirtieron al menos cuatro años en el desarrollo de esta nueva versión para que sepa exactamente igual que la original.

Las galletas Oreo sin azúcar y con doble relleno sin azúcar estarán disponibles en los minoristas de todo el país a partir del próximo mes.

