Oreo lanza su galleta sabor a guayaba en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Oreo se une a la tradición venezolana con el lanzamiento de su nueva edición limitada: Oreo Delicias de Guayaba.

Esta nueva galleta combina la clásica base de vainilla de Oreo con una crema de sabor a guayaba, un sabor exótico y cítrico que rinde homenaje a los gustos locales. Bajo el lema "un bocadillo de sabor que nos une", la marca busca conectar con el paladar de los venezolanos.

"Oreo es un producto versátil que se reinventa constantemente para ofrecer opciones para todos los gustos", comentó Margarita Aldrey, gerente de mercadeo de Mondelēz, la empresa matriz.

Desde 2021, Oreo ha lanzado seis sabores de edición especial en el país, tres de ellos usando la galleta de vainilla producida en Venezuela. "En Mondelēz Venezuela, nos enorgullece que Oreo forme parte del portafolio de galletas que se producen en nuestra planta de Barquisimeto", concluyó Aldrey.

Con este nuevo sabor, Oreo reafirma su compromiso de sorprender al público local con propuestas que celebran la identidad del país y evocan los sabores que unen a diferentes generaciones.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube