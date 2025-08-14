Arcos Dorado presenta informe de impacto social

Suscríbete a nuestros canales

Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald's en América Latina y el Caribe, publicó su Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2024. El informe destaca el compromiso de la empresa con la gestión responsable y transparente, con un enfoque particular en la creación de oportunidades para los jóvenes.

Inclusión laboral y formación para jóvenes

Durante 2024, Arcos Dorados generó más de 480,000 oportunidades de empleo y formación. La compañía se posiciona como un motor de inclusión laboral en la región, especialmente para jóvenes que buscan su primera experiencia profesional. De las más de 100,000 personas que trabajan en Arcos Dorados, más del 60 % son jóvenes menores de 24 años. La empresa no solo les da empleo formal, sino que también invierte en su desarrollo: en 2024 brindó más de 2.9 millones de horas de capacitación a sus empleados.

Este compromiso se extiende más allá de sus trabajadores a través de MCampus Comunidad, una plataforma de formación gratuita con más de 300,000 inscritos. La iniciativa ofrece más de 45 cursos en español y portugués sobre habilidades profesionales, además del podcast “Expande tu Potencial”, disponible en Spotify.

En Venezuela, 4,912 personas completaron cursos en la plataforma, y 2,062 se beneficiaron de programas de inclusión y formación impulsados por la compañía y sus aliados.

Resultados de la estrategia “Receta del Futuro”

El reporte también refleja los avances de la estrategia socioambiental "Receta del Futuro" en 20 países. Algunos de los resultados clave son:

Más del 50% de la energía de sus restaurantes proviene de fuentes renovables.

de la energía de sus restaurantes proviene de fuentes renovables. 74% de las compras se hicieron a proveedores locales.

de las compras se hicieron a proveedores locales. Se recaudaron $8.6 millones de dólares para iniciativas de impacto social.

para iniciativas de impacto social. El 99.63% de la carne de Argentina y Brasil proviene de fuentes que cumplen la política de no deforestación.

de la carne de Argentina y Brasil proviene de fuentes que cumplen la política de no deforestación. Se recuperaron 4.3 millones de litros de aceite para producir biodiésel y productos de limpieza.

El informe fue elaborado bajo los Estándares Universales del Global Reporting Initiative (GRI) y cuenta con verificación externa de Ernst & Young (EY). Puedes consultar el documento completo en www.recetadelfuturo.com.

