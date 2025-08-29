¿Lluvias en Venezuela para las próximas horas? Sepa qué pronostica el Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reveló en la mañana que se prevé cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en la mayor parte del territorio nacional.

En ese contexto, señaló que se exceptúa el norte de nuestra Guayana Esequiba, el norte de Amazonas, el oeste de Bolívar, Delta Amacuro, el este de Sucre, Anzoátegui, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida y Zulia, donde habrá nubosidad con precipitaciones variables.

Según su pronóstico general, se observa desarrollo nuboso, generando lluvias, chubascos, descargas eléctricas ocasionales y eventuales ráfagas de viento en áreas de Delta Amacuro, Monagas y Sucre; se estima que en las próximas horas puedan generar precipitaciones en Anzoátegui y Nueva Esparta.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Inameh estima incremento progresivo de la cobertura nubosa, con lluvias y chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

Por otra parte, y sobre la Gran Caracas, se espera cielo parcialmente nublado con intervalos despejados en horas de la mañana, sin descartar algunas lloviznas al norte y este de la entidad. Después del mediodía, se prevén zonas nubladas asociadas a precipitaciones variables, especialmente al final del periodo.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube