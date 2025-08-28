Anuncian marcha en Caracas para este viernes 29 de agosto: aquí la hora y recorrido

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció durante el programa "Habla Caracas número 105" la celebración de una micromarcha este viernes 29 de agosto, con punto de concentración en el Cuartel San Carlos. La convocatoria forma parte de la "Operación Caracas Sonríe" y está dirigida a los habitantes de la parroquia de San José.

Desde San José, la alcaldesa lideró la caravana número 18 de la iniciativa, haciendo un llamado a la unidad de los ciudadanos. Meléndez enfatizó la importancia de la paz y la defensa de la nación, declarando: “Construyendo patria, todo el mundo quiere la paz, no quiere ninguna amenaza”.

Convocatoria será sin distinción ni ideologías

La funcionaria instó a la participación sin distinción de ideologías, señalando que el objetivo común debe ser la patria: "Aquí no es tinte político, es el tricolor de la patria. Los libertadores nos dejaron libres, soberanos e independientes", informó Ciudad Ccs.

Añadió que la defensa del país es una responsabilidad colectiva: “Es una responsabilidad de todos y todos los que pisan nuestra tierra soberana, así que no importa el color político, todos y todas debemos defender nuestra patria soberana”.

Durante el evento, la alcaldesa se reunió con los representantes de 23 consejos comunales de la parroquia, que agrupan a unos 23,000 habitantes en tres comunas. Meléndez explicó que los "circuitos comunales" están diseñados para fortalecer el autogobierno y asegurar soluciones a nivel local.

Operación Sonríe estará activa durante la jornada

En este sentido, anunció que los jefes y representantes de la Operación Caracas Sonríe tendrán presencia permanente en las calles para atender las necesidades de los ciudadanos.

Asimismo, la alcaldesa informó que se ha realizado el depósito correspondiente para dar inicio al segundo proyecto de la Consulta Popular 2025, alineado con la Agenda Concreta de Acción. “A trabajar por el proyecto, a dar el 100 %. Hay que hacer seguimiento, para que se cumpla con nuestro pueblo”, manifestó.

En respuesta a una solicitud de la comunidad, Meléndez se comprometió a construir una "casa de los abuelos" en la parroquia de San José, sumándose a las nueve ya existentes en las 22 parroquias de Caracas. La alcaldesa reiteró que la Operación Caracas Sonríe es el "nuevo método de gobernanza" para escuchar y atender al pueblo.

