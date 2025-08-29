Llega un nuevo vuelo con deportados de EEUU este 29 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 29 de agosto, arribó un avión con deportados de los Estados Unidos (EEUU).

Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, se informó sobre el retorno de 319 connacionales.

Llega un nuevo vuelo con deportados de EEUU

Cabe destacar que en este vuelo ingresaron 31 mujeres, 281 hombres y 7 niños, quienes fueron recibidos por las autoridades del Estado venezolano para ser atendidos por los órganos de seguridad ciudadana y aplicar los protocolos correspondientes, agrega una NDP.



Con este nuevo aterrizaje, se alcanza un total de 63 vuelos como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Asimismo, un equipo multidisciplinario brinda atención médica para luego ser reinsertados en la sociedad.

El pasado 27 de agosto, un nuevo grupo de repatriados llegó en el vuelo 62 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, proveniente de Texas, EEUU.

A bordo, no solo viajaban 200 connacionales, entre ellos 157 hombres, 42 mujeres y un niño.

