Segunda convocatoria para vuelos de repatriación: conoce la lista de requisitos para regresar a Venezuela

La Embajada de Venezuela convoca a un segundo grupo de venezolanos que viven en el extranjero para un programa de regreso.

La iniciativa forma parte del Plan Vuelta a la Patria, que ayuda a los ciudadanos a regresar a su país.

A través de su cuenta de Instagram, la Misión informó a sus usuarios cuáles son los pasos fundamentales que deberán seguir para solicitar el traslado hasta su país natal.

Requisitos para ser beneficiario del Plan Vuelta a la Patria

La Embajada de Venezuela en Bolivia coordina los detalles para este nuevo viaje, asegurando un retorno seguro y organizado para los interesados.

Las personas que quieren regresar a Venezuela por esta vía deben contactar a la embajada en Bolivia y cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano venezolano en el extranjero.

Carta de exposición de motivos en la que se exponga de manera detallada el caso del ciudadano que será repatriado.

En la carta deberá indicar: ubicación actual y número de contacto.

Copia de la cédula de identidad o pasaporte del solicitante.

¿Qué hacer si el adulto está acompañado de un niño?

Si el niño no posee cédula venezolana, deberá consignar una copia del acta de nacimiento del NNA (Niño, Niña o Adolescente).

Si no es progenitor o representante legal, debe presentar una autorización de viaje del NNA.

Si el NNA está acompañado por un solo progenitor, deberá tener autorización de viaje del otro padre o representante legal.

Si ambos progenitores fallecieron, deberá presentar el acta de defunción.

Es importante señalar que, si el adulto o NNA, posee algún problema de salud o condición médica diagnosticada, deberá presentar informes actualizados que prueben la patología señalada con autorización de viaje por un médico.

Información adicional sobre el proceso de repatriación

El proceso es voluntario y se coordina según el número de personas inscritas. Los interesados tienen que presentarse en Bolivia para completar el proceso.

La embajada confirma la información de los solicitantes antes de organizar el vuelo.

