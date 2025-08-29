¡Aún tienes tiempo! Prorrogan segunda fase de asignacion de cupos universitarios: paso a paso para modificar tus opciones

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Educación Universitaria, anunció este viernes una prórroga para la segunda fase de asignación de cupos del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

A través de sus redes, difundieron el anuncio para aquellos que todavía no han sido asignados por el SNI.

¡Aún tienes tiempo! Segunda fase de asignación de cupos universitarios

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, la prórroga es para este fin de semana, hasta el lunes 01 de septiembre.

Con esto, el ministerio da la oportunidad de cambiar las opciones de carreras universitarias a aquellos que no fueron asignados por el SNI de la OPSU.

Asimismo, señala que puedes cambiar la selección de carreras universitarias o incluso las universidades.

Paso a paso para modificar tus opciones

Ingresa al sistema: abre tu navegador y dirígete a la página oficial del SNI Inicia sesión: utiliza tu usuario y contraseña para acceder a tu cuenta personal Accede al menú: en el menú lateral izquierdo, busca y selecciona la opción 'Propósito de registro' Actualiza tus opciones: aquí deberás eliminar las carreras que seleccionaste en la primera fase. Una vez eliminadas, podrás agregar nuevas opciones de tu interés, recuerda especificar carrera, universidad y el núcle, sede o extensión Guarda los cambios: después de haber seleccionado tus nuevas opciones, asegúrate de guardar los cambios para que queden registrados en el sistema

En este sentido, resalta el ministerio que el sistema solo permitir seleccionar nuevas carreras luego de eliminar las opciones previas en la primera fase.

Asimismo, señala que podrá postularse hasta para seis opciones de cupo, esto le permitirá elegir la misma carrera pero en universidades que no hayan sido consideradas.

