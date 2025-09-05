¿Buscas empleo en Texas?: descubre cómo y cuándo podrás acceder a gran variedad de vacantes en Dallas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Dallas, en Texas, Estados Unidos (EEUU), se convierte una vez más en un importante epicentro laboral y es que las personas que están en la búsqueda de empleo, van a tener una oportunidad imperdible de encontrar ese trabajo ideal.

Estamos hablando de la nueva feria de empleo que se celebrará este mes en Dallas.

Estos eventos marcan la pauta en contrataciones, ya que permiten que los solicitantes puedan conectarse directamente con empleadores, participar en entrevistas en el lugar, y obtener asesoría sobre cómo mejorar sus habilidades laborales.

Se ha anunciado que el encuentro laboral gratuito se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre, y está siendo organizado por Best Hire Career Fairs.

“Lo que nos distingue es nuestra capacidad para identificar las habilidades y experiencias específicas que buscan los empleadores y conectarlos con candidatos de primer nivel como usted. Ya sea que anhele un nuevo comienzo o esté ansioso por llevar su carrera a nuevas alturas, este evento está hecho a medida para usted”, señalan.

Detalles de la feria de empleo en Dallas

Los interesados deben tomar nota, se llevará a cabo en DoubleTree by Hilton Hotel Dallas - Market Center / 2015 Market Center Boulevard Dallas, TX 75207, las puertas se abren a las 11:00 am y hasta las 2:00 pm.

Sin embargo, es importante que tenga presente que los solicitantes de empleo pueden comenzar a llegar y hacer fila 30 minutos antes del evento.

La recomendación es prestar especial importancia a su vestimenta, renovar su currículum y llevar con usted suficientes para que no se quede corta a la hora de postularse a todas las vacantes que le resulten atractivas.

¿Qué tipo de empleos se ofrecerán en el evento de contratación?

Las personas que asistan tendrán oportunidades de empleo en las siguientes industrias:

Alojamiento, Contabilidad, Publicidad, Aeroespacial, Agricultura y Agronegocios, Transporte Aéreo, Ropa y Accesorios, Automóviles, Banca, Belleza y Cosméticos.

Biotecnología, Química, Comunicaciones, Computación, Construcción, Consultoría, Productos de Consumo, Educación, Electrónica, Empleo, Energía, Entretenimiento y Recreación.

Moda, Servicios Financieros, Bellas Artes, Alimentos y Bebidas, Tecnología Verde, Salud, Información, Tecnología de la Información, Seguros, Periodismo y Noticias.

Servicios legales, fabricación, medios y radiodifusión, dispositivos y suministros médicos, películas y videos, música, productos farmacéuticos, administración pública.

Relaciones públicas, publicaciones, bienes raíces, venta minorista, servicios, deportes, tecnología, telecomunicaciones, turismo, transporte, viajes, servicios públicos, videojuegos, servicios web.

